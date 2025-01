Alassio, l'Istituto M.M. Ollandini premiato per l'eccellenza architettonica con il Premio Regula

La nuova scuola è un complesso concepito come edificio scolastico innovativo, ricco di spazi pensati per essere ampiamente fruiti dalla collettività con soluzioni di edilizia sostenibile, in una struttura all'avanguardia sotto diversi profili: da quello strutturale, energetico, multimediale e domotico fino alla scelta dei materiali utilizzati, seguendo criteri di sostenibilità ambientale e benessere degli utenti. Gli spazi interni, caratterizzati da ampie vetrate e colori vivaci, favoriscono la permeabilità tra l’interno e l’esterno, creando un ambiente educativo innovativo e stimolante. Il percorso creato sui tetti a gradoni offre una vista panoramica sul mare, con terrazze e gradini che collegano gli spazi interni a quelli esterni, permettendo alle attività scolastiche di espandersi anche all’aperto. Il Polo Scolastico M.M. Ollandini si distingue dunque come un’opera che non solo risponde alle esigenze educative, ma contribuisce a ridefinire il concetto stesso di scuola, integrandosi armoniosamente con il territorio e diventando un punto di riferimento per l’intera comunità.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “L’Istituto M.M. Ollandini rappresenta un orgoglio per la nostra città e per la nostra Amministrazione Comunale, che si è fortemente impegnata per la realizzazione in tempi brevissimi di questa scuola nella profonda convinzione che la creazione materiale di un ambiente favorevole a chi è chiamato a svolgere la funzione educativa e agli alunni rappresenti l’assolvimento di uno dei compiti più importanti di chi amministra il bene pubblico. Mi congratulo con lo studio Eutecne per il riconoscimento ottenuto per questo edificio che unisce al meglio innovazione, sostenibilità e bellezza architettonica. Questo premio conferma l'impegno della nostra Amministrazione Comunale nel creare spazi pubblici moderni e inclusivi, capaci di diventare punti di riferimento per la comunità. Voglio inoltre sottolineare come lo studio Eutecne, che ha firmato questo progetto premiato, stia attualmente lavorando anche alla realizzazione della nuova scuola Sezione Primavera di Alassio, che non vediamo l'ora di inaugurare”.