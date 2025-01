Rinnovo Ccnl dei metalmeccanici, per Fim, Fiom e Uilm "prime otto ore di sciopero pienamente riuscite"

Si è da poco conclusa la prima mobilitazione che Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato a seguito della rottura del tavolo di confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici Federmeccanica-Assistal.

Una mobilitazione iniziata a dicembre scorso, con la proclamazione di 8 ore di sciopero articolate a livello territoriale, con il blocco del lavoro straordinario e delle flessibilità.

"Le iniziative di sciopero sono una prima risposta al sistema delle imprese metalmeccaniche rispetto alla loro ‘contropiattaforma’ e alla mancata disponibilità a discutere le richieste sindacali" spiegano le segreterie delle sigle coinvolte.

"Gli scioperi distribuiti su tutto il territorio nazionale hanno registrato un’alta partecipazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici - aggiungono -, con picchi fino al 90% in molte aziende. Le lavoratrici e i lavoratori sono consapevoli delle responsabilità di Federmeccanica e Assistal che fino ad oggi non hanno mai voluto discutere concretamente le richieste sindacali. Proteste che hanno reso ancora più evidente quanto sia sentito da parte di tutta la categoria il rinnovo del contratto nazionale, come il più importante strumento di tutela salariale e normativo".

L’obiettivo di Fim, Fiom e Uilm è quindi ora il rinnovo del contratto nazionale e per questo richiamano Federmeccanica e Assistal "ad ascoltare le richieste dei lavoratori e riaprire il tavolo del negoziato. In assenza della ripresa del confronto a partire dalla piattaforma, Fim, Fiom e Uilm valuteranno fin da subito altre iniziative di mobilitazione. Fiom, Fiom, Uilm confermano il blocco degli straordinari e delle flessibilità" concludono.