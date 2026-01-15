Albissola Marina, il 2026 inizia all’insegna del verde: ecco il piano di interventi per le alberature comunali

Il Comune di Albissola Marina investe sul verde pubblico: con l’arrivo del nuovo anno sono iniziati i primi interventi manutentivi programmati per il 2026.

Di seguito ecco l’elenco delle prime lavorazioni pianificate, le quali hanno preso il via questo lunedì e che proseguiranno nelle prossime settimane. Tra gli interventi principali:

La fresatura di cinque ceppaie degli alberi di platano malati ed abbattuti lo scorso anno lungo Viale Faraggiana e la relativa piantumazione di altrettanti nuovi “peri da fiore” in continuità con le nuove essenze inserite nelle riqualificazioni completate nel Viale in questi anni.

La piantumazione di un nuovo leccio in via Salomoni indicativamente all’altezza della Casa di Riposo “Caterina Corrado”, in sostituzione dell’alberello della stessa specie abbattuto a causa dell’urto di un veicolo.

L’avvio di una prima tranche di potature ordinarie tra quelle programmate per questo 2026, che prevede interventi su alcune delle alberature cittadine di Via del Forte, di Viale Faraggiana e di Largo Milite Ignoto. Terminati questi primi interventi si proseguirà nei prossimi mesi con le restanti potature delle alberature che ogni anno prevedono a rotazione interventi su oltre 100 piante appartenenti al patrimonio del verde comunale.

La realizzazione di un intervento di consolidamento dei tiranti di stabilizzazione del grande esemplare di palma “Washingtonia Filifera” presente nell’aiuola antistante l’incrocio tra Via delle Industrie e Via delle Rogazioni.

”Infine, tra gli interventi di verifica della stabilità che verranno eseguiti in questa nuova annualità su alcuni alberi cittadini - spiega il vicesindaco Luigi Silvestro, che tra le sue deleghe annovera anche quella al verde pubblico -, sono stati inseriti anche i grandi lecci presenti in Piazza del Popolo, dove abbiamo riscontrato che almeno uno di detti esemplari sembrerebbe avere dei problemi con forti perdite di ‘mielata’ tale da rendere impossibile la seduta sulla panchina sottostante. Per questo motivo abbiamo provveduto a rimuoverla provvisoriamente, questo in attesa di capire come intervenire”.