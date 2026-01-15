Celle Ligure, riattivata la convenzione con la Fondazione Benefica Francesco Spotorno ETS: già avviati i primi interventi di sostegno

Dopo un periodo di assenza, il Comune di Celle Ligure ha riattivato la convenzione con la Fondazione Benefica Francesco Spotorno ETS per interventi di supporto economico a favore di cittadini in condizioni fragili e di svantaggio sociale.

Il ripristino dell’accordo rappresenta un passaggio di particolare importanza per il rafforzamento della rete di protezione sociale sul territorio comunale.

La convenzione, approvata dalla Giunta comunale, consente di intervenire in modo tempestivo e mirato, grazie alla collaborazione tra i Servizi Sociali comunali e la Fondazione, storica realtà del territorio attiva dal 1966. Già nelle prime fasi di riattivazione, la sinergia tra le due istituzioni ha permesso di fornire un aiuto concreto a persone e famiglie in difficoltà, confermando l’efficacia di questo modello di collaborazione.

«La riattivazione di questa convenzione – dichiara il Sindaco Marco Beltrame – segna il ritorno a una collaborazione fondamentale per la nostra comunità. In un momento storico in cui le fragilità sociali sono in aumento, poter contare su un partner come la Fondazione Spotorno significa garantire risposte rapide e concrete a chi ne ha più bisogno».

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore Chiara Zunino: «Il lavoro congiunto tra Comune e Fondazione permette di unire competenze, risorse ed esperienza, evitando dispersioni e intervenendo in modo efficace sui reali bisogni delle persone. Il fatto che siano già stati attivati interventi di sostegno dimostra il valore di questa riattivazione e l’importanza di fare rete sul territorio».

Anche Franco Spotorno, Presidente della Fondazione Benefica Francesco Spotorno ETS, esprime la propria soddisfazione: «Con grande piacere abbiamo promosso nuovamente questa convenzione tra il Comune di Celle Ligure e la Fondazione Spotorno, nell’interesse esclusivo degli abitanti del nostro paese che possono trovarsi in difficoltà. In collaborazione con l’Amministrazione comunale, confermiamo la nostra disponibilità ad esaminare ogni richiesta di aiuto che provenga da associazioni operanti a Celle o da singoli cittadini».

La convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 2029 e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere il principio di sussidiarietà e la collaborazione con il Terzo Settore a tutela delle fasce più fragili della popolazione.