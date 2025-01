Solidarietà per il canile di Albenga: il gruppo “Fiori di testa” dona cibo per gli amici a quattro zampe

Cibo in regalo al canile di Albenga: è l’iniziativa dei “Fiori di testa” che nei prossimi giorni doneranno l’equivalente di 503 euro.

Il gesto di solidarietà arriva al canile grazie a un gruppo di amici, i “Fiori di testa”, uniti dalla passione per il divertimento e l’impegno nel sociale. Nei prossimi giorni, il gruppo donerà l’equivalente di 503 euro in cibo per gli ospiti a quattro zampe della struttura.

Anche quest’anno, come ormai tradizione, i “Fiori di testa” hanno organizzato un evento benefico in occasione di Capodanno. La festa, chiamata “Mezzanotte di fuoco”, si è tenuta nella suggestiva cornice di Palazzo Scotto, nel cuore del centro storico di Albenga. Per il 2024, il tema scelto era il Far West, e l’iniziativa ha riscosso grande successo tra i partecipanti.

Grazie ai contributi raccolti per le spese dell’evento, è stato possibile destinare la somma avanzata all’acquisto di cibo per il canile. In dettaglio, saranno donate 600 scatolette di alimenti e 12 sacchi di riso soffiato.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare chi ha reso possibile l’iniziativa: “Un grazie di cuore per il supporto ricevuto va a Zio Pagnotta, Sauro Imballaggi, la cooperativa Promoservizi, la torrefazione La Genovese e La Zunina”.