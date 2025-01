Tpl Linea, approvato dall’assemblea dei soci il Piano Industriale 2025-2033

Questa mattina l’assemblea dei soci di Tpl Linea ha approvato il piano industriale 2025-2033, strumento strategico con il quale l’Azienda conferma di procedere nel percorso di innovazione, sviluppo ed efficientamento, già avviato.

I punti principali attraverso cui si snoda il piano sono :

L’accessibilità (sviluppo di soluzioni adatte a tutti i tipi di utenza attraverso l’ampliamento dell’offerta e dei servizi

La mobilità integrata e l’intermodalità (progetto per la gestione unitaria dei parcheggi; sinergia tra rete della sosta e rete dei trasporti; parcheggi scambiatori)

La digitalizzazione e la sicurezza (app dedicata; integrazione totale con il sistema di bigliettazione elettronica a partire dall’estate; sistema AVM che offre informazioni in tempo reale sulla flotta; potenziamento della videosorveglianza)

La sostenibilità ambientale (continua il piano di rinnovo del parco mezzi con potenziamento del numero di bus elettrici per il servizio urbano e di bus a metano per il servizio extraurbano; acquisto di colonnine di ricarica; lavori di elettrificazione dei depositi);

La sostenibilità economica, l’obiettivo è creare valore per il territorio e i suoi cittadini;

La centralità dei dipendenti (introduzione di sistemi di welfare aziendale, formazione continua e percorsi di crescita professionale);

«Siamo molto soddisfatti del lavoro che il CdA sta portando avanti - affermano il Sindaco di Savona, Marco Russo, e il Presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri - come abbiamo spesso ripetuto, siamo di fronte ad una importante fase di cambiamento della mobilità in cui il servizio pubblico ha un ruolo fondamentale; l’Azienda sta procedendo in modo molto incisivo sulla strada dell’innovazione e dello sviluppo, in dialogo con i molti progetti che il territorio sta portando avanti. Il Piano persegue obiettivi strategici importanti che hanno il pieno sostegno dei soci, ora si tratta di gestire i processi per perseguire gli obiettivi prefissati».

«Questo Piano rappresenta la prosecuzione di un percorso che l’azienda sta affrontando grazie al supporto delle istituzioni locali e dei lavoratori che ogni giorno assicurano con il proprio impegno il servizio di trasporto pubblico alla comunità - è il commento di Vincenzo Franceri, presidente di TPL Linea - Il cliente e le esigenze della collettività sono il fulcro di ogni iniziativa, idea e progetto aziendale. Per questo intensificheremo il nostro impegno nell’ascolto e nell’analisi dei bisogni reali degli utenti per comprendere a fondo le esigenze».