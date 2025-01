Ceriale, polemica sui parcheggi: l'assessore De Stefano replica al Movimento Indipendenza

“In merito alle dichiarazioni del movimento Indipendenza, mi sento di dover rispondere al Sig. Marabello che ha invocato le mie dimissioni per coerenza. La sottoscritta è parte della maggioranza, ma sono anche parte della comunità e sono una cittadina qualsiasi. La mia candidatura è stata per il bene dei cittadini, per aiutarli e per dedicarmi soprattutto al Sociale. Una mia affermazione da cittadina, in disaccordo con il vice sindaco non implica certo che io debba dare le dimissioni”.

Queste le parole dell’assessore comunale di Ceriale Barbara De Stefano, che precisa in merito alla polemica sui posti auto e al dibattito cittadino sulla situazione dei parcheggi.

“La libertà di pensiero è una priorità che ogni cittadino dovrebbe avere. E aggiungo che la viabilità non è il mio settore, per cui nonostante sia in disaccordo con l’eliminazione dei parcheggi in via Romana non posso dire altro in merito. La trovo una scelta che si poteva evitare, ma non entro nello specifico perché non conosco le normative” sottolinea ancora l’assessore cerialese.

“Le ricordo che alla prima candidatura ho ottenuto 272 preferenze, questo vuol dire che ci sono cittadini che hanno creduto in me e credono in me. E pensi un po’ …tutti questi voti pur non essendo mai stata in politica, come lei forse...”.

“Tutto questo credo mi faccia onore, perché resto umile e, soprattutto ascolto! E saper ascoltare è molto importante, così come è importante la libertà di pensare con la mia testa” aggiunge ancora De Stefano.

“La maggioranza ha più teste e può essere che la sottoscritta a volte si possa trovare in disaccordo con alcune scelte: questo può succedere anche nel senso opposto. A volte le mie decisioni non possono essere condivise da altri membri dell’amministrazione comunale, fa parte, credo, di una normale dialettica di squadra”.

“Ma questo, certamente, non porta alle mie dimissioni”.

“Grazie per il consiglio, ma la mia coerenza è continuare a lavorare per i cittadini e migliorare la vita delle persone” conclude l’assessore De Stefano.