Andora 2024, Mauro Demichelis corre per il terzo mandato: annunciata la candidatura

Mauro Demichelis, ha ufficializzato la sua ricandidatura a Sindaco di Andora. L'annuncio questa mattina in un affollato incontro con i sostenitori nella sede di Andora.

“Sono onorato dallo slancio e dalla fiducia espressa dai cittadini che mi hanno chiesto di accettare l'opportunità del terzo mandato per garantire il completamento di una serie di opere strategiche per Andora, ideate e finanziate da questa Amministrazione - ha dichiarato Mauro Demichelis - Oggi non si parla del mio futuro ma del futuro di Andora. Da dieci anni, infatti, ogni nostra scelta è sempre stata condizionata dal desiderio di migliorare la vita degli andoresi, delle realtà economiche e sociali che vi operano. In due mandati sono state consegnate ai cittadini molte opere pubbliche e infrastrutturali, è aumentata l’attenzione al turismo e alle realtà economiche di Andora. Siamo stati sempre al fianco delle associazioni sportive, culturali e ricreative e sono stati potenziati tutti i servizi alle famiglie, senza mai aumentare di un euro la tassazione locale.

"Abbiamo combattuto anche noi con la burocrazia delle autorizzazioni che rendono inspiegabilmente complesso anche ciò che agli occhi dei cittadini sembra facile da realizzare - ha proseguito il candidato sindaco - Non abbiamo mai mollato. Abbiamo individuato e finanziato le opere strategiche capaci di garantire un florido futuro economico e sociale ad Andora. Opere di rigenerazione e riqualificazione urbana già attuate come l'innalzamento del ponte Europa Unita, la messa in sicurezza dei rii, oppure avviate come Borgo Castello, la pista ciclabile, il raddoppio dell'acquedotto Roja con i lotti di Andora completati. Vorrei ricordare la nuova viabilità di accesso alla stazione, le opere a terra del porto di imminente avvio e il significativo percorso tecnico attuato a favore della riqualificazione dell'ex complesso Ariston, dove l'intervento edilizio dei privati comporterà anche la riconsegna ai cittadini di spazi pubblici decorosi e il collegamento delle due passeggiate. I cantieri sono aperti. Altri ne verranno. E per questo oggi, nessun altro può dare più di noi garanzie per il futuro ad Andora”.

La ricandidatura è la conferma di impegno verso Andora.

“Io ci sono, come ho fatto, ogni giorno, in questi cinque anni – ha dichiarato Demichelis – I risultati ottenuti, le soluzioni attuate, anche nei momenti più difficili della pandemia e della siccità, sono il frutto del lavoro di una squadra capace, che non è scappata di fronte alle difficoltà, determinata più che mai a lavorare fino all'ultimo giorno per attuare il bene Andora. A loro va il mio profondo ringraziamento per aver messo al servizio dei cittadini la loro passione, competenza ed esperienza”.