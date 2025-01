Fiocco azzurro d'altri tempi a Ortovero. Così il piccolo Christian nasce in casa per volontà di mamma Federica

Un evento d’altri tempi, ma non per esigenze e contingenze sanitarie e/o di trasporto in ospedale, ma per una precisa volontà dei genitori, in particolare della mamma. Così, lo scorso sabato 11 gennaio, a Ortovero si è tornati a nascere in casa.

Uno speciale fiocco azzurro nella comunità del retroterra ingauno, quello del piccolo Christian. A scegliere il parto nel calore del nido della famiglia è stata mamma Federica che, alle ore 8.35 con l'assistenza di due ostetriche di libera professione, ha dato alla luce il suo terzo figlio.

E se gli altri due sono nati in ospedale, questa volta Federica voleva una gravidanza meno medicalizzata e ha così fatto questa scelta, senz’altro originale.

Le ostetriche si sono stabilite nelle vicinanze in modo da essere pronte per assisterla e le hanno portato a casa la vasca gonfiabile per partorire in acqua.

Il parto è andato perfettamente: il piccolo, in piena salute, è nato di ben 4,7 kg e 52 cm, la mamma non ha avuto alcuna complicazione e il decorso post parto è stato perfetto; successivamente il neonato è stato anche visitato e monitorato da un pediatra dell’Asl 2.

“A Federica Lo Vetere e al papà Luca Chiesino, residenti nella frazione di Pogli, le felicitazioni di tutta l’amministrazione comunale di Ortovero per la nascita in casa del loro piccolo” afferma il sindaco Osvaldo Geddo.