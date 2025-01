Savona, cena del Moto Club Polizia di Stato: verrà presentato il programma per il 2025

Il Moto Club Polizia di Stato, dopo il recente avvicendamento al vertice dell'associazione, è pronto a inaugurare il nuovo anno con un evento speciale. Paolo Boschi ha passato il testimone a Piercarlo Berruti, e per celebrare questo importante momento e condividere i progetti per il futuro, è stata organizzata una cena che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 20 presso il ristorante Zest.15 di Savona.

L'evento è aperto non solo ai soci del club e ai nuovi iscritti, ma anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, alle Forze dell'Ordine e a tutti gli appassionati di moto. Sarà un'occasione unica per conoscere da vicino le iniziative previste per il 2025 e celebrare insieme la passione per le due ruote, in un clima di amicizia e condivisione.

Le prenotazioni sono obbligatorie. Chi fosse interessato a partecipare può ancora iscriversi entro la giornata odierna (17 gennaio). Per registrarsi, è necessario inviare un'email all'indirizzo mcps.sv@gmail.com, indicando: nome e cognome, numero di telefono e numero di partecipanti.