A fine maggio il pellegrinaggio diocesano a Roma per il Giubileo 2025

Il passaggio della Porta Santa di una delle basiliche giubilari, la celebrazione eucaristica nelle Catacombe di San Callisto, sulla via Appia Antica, e una giornata di visita a luoghi significativi di Roma e dintorni sono alcune delle attività previste nell'intenso programma del viaggio organizzato dal Servizio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Savona-Noli in occasione del venticinquesimo giubileo ordinario della Chiesa cattolica.

Il pellegrinaggio si svolgerà dal 29 al 31 maggio (2 notti e 3 giorni), con viaggio in pullman gran turismo con andata e ritorno da e per Savona e con un numero minimo di 40 partecipanti. I servizi turistici sono forniti da Mamberto Viaggi di Finale Ligure. La quota di partecipazione va da 470 € a persona in camera doppia e comprende hotel con mezza pensione (nelle vicinanze della Basilica di San Pietro in Vaticano), pullman, assicurazione medica/bagaglio, visite a Castel Gandolfo e alle Catacombe di San Callisto.

È obbligatorio il versamento di un acconto all'atto dell'iscrizione (50% della quota) e il saldo entro il 7 maggio. Le prenotazioni si apriranno il 22 gennaio. Per le iscrizioni ci si può rivolgere al Servizio diocesano stesso presso il Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, a Savona, il mercoledì dalle ore 10 a mezzogiorno e il venerdì dalle 15 alle 17. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 3297815585, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18.

"Sarà l'occasione per immergersi nella profonda spiritualità dell'evento indetto da Papa Francesco e avvicinarsi al cuore della celebrazione giubilare", commenta la responsabile Manuela Pastorino.