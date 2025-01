Guasti treni, l'ennesimo schiaffo ai pendolari. Le testimonianze: "Uno schifo, succede sempre qualcosa"

Rabbia, frustrazione, rassegnazione e perplessità.

Questi i sentimenti che si respirano tra i pendolari nella stazione Mongrifone di Savona per l'ennesimo disagio ferroviario diventato una costante per la Liguria e per il savonese.

La circolazione dei treni è sospesa dalle prime ore del mattino per un guasto alla linea elettrica tra Finale e Savona e i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ma nel frattempo gli effetti si stanno riflettendo sia sui treni Intercity che sui Regionali, con ritardi monstre generalizzati e modifiche alla programmazione. In particolare, i treni Regionali sono soggetti a cancellazioni o a limitazioni di percorso, causando ulteriori nuovi disagi ai passeggeri stufi di questa situazione che si sta susseguendo di settimana in settimana.

Dal guasto tra Laigueglia e Savona di venerdì scorso e tra Alassio ed Albenga dello scorso 15 gennaio, passando per una lamiera persa a causa del forte vento da un camion sull’A10 all'altezza di Cogoleto che aveva di fatto bloccato lo scorso 20 dicembre 2024 i treni tra Savona e Genova e un ulteriore rottura della linea elettrica sempre tra il capoluogo e Varazze l'8 dicembre. E ne abbiamo elencato solo alcuni, per non parlare dei classici ritardi che praticamente ogni giorno mettono a dura prova la vita di chi si sposta sui treni.

"Tutte le volte che lo devo prendere c'e sciopero o ci sono lavori - ha spiegato un pendolare che doveva andare a lavorare a Genova Sampierdarena ed è da tre ore in stazione a Savona - Guardo sull'app ma non c'è nessuna informazione. È uno schifo. Al lunedì succede sempre qualcosa, uno fa prima a starsene a casa".

"È uno scandalo sta succedendo sempre più spesso. Non se ne può più" ha continuato una donna che questa mattina doveva prendere un aereo e sarà costretta a prendere l'autobus sostitutivo fino a Voltri per poi raggiungere con un giro infinito l'aeroporto.

"Io prenderò il bus ma non c'è nessuno che da informazioni, è confusionaria la situazione. Almeno aggiornino il cartellone" puntualizza una signora che deve.raggiungere Varazze.

Non mancano anche gli attacchi al mondo politico.

"Dicono che vogliono far dimettere Salvini ma noi ne paghiamo le conseguenze - punta il dito un'anziana che doveva dirigersi a Brignole per una visita - Mi sono informata con i tassisti ma mi hanno detto che l'autostrada è bloccata. Dovrò annullare la visita".

Nel frattempo nei giorni scorsi a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Liguria, Trenitalia ha sospeso l’aumento del 2,5% sulle tariffe di biglietti e abbonamenti, precedentemente previsto dal Contratto di Servizio in vigore. La decisione riguarda i titoli di viaggio con validità a partire dal 1° gennaio 2025.

I viaggiatori in possesso di biglietti singoli o abbonamenti settimanali, mensili e annuali potranno ottenere quindi il rimborso della differenza di costo. Il rimborso copre i biglietti di corsa singola acquistati tra il 1° gennaio e il 17 gennaio 2025, e gli abbonamenti acquistati tra il 25 dicembre 2024 e il 17 gennaio 2025.