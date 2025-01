Il carnevale di Mondovì abbraccia quello di Savona, consegnata una scultura ceramica raffigurante una mongolfiera

È un po’ l’appuntamento che apre ufficialmente le danze per quanto riguarda il carnevale: la visita del Carlevé 'd Mondvì al carnevale di Savona è ormai un elemento “storico” dei festeggiamenti carnevaleschi monregalesi.

Anche in questo 2025 il Moro e la sua Corte domenica 19 gennaio hanno atteso l’arrivo dal mare di Cicciolin, la maschera ufficiale del carnevale savonese, assieme a centinaia di altre maschere provenienti dal nord Italia, radunatesi in darsena per poi sfilare in corteo verso piazza Sisto IV, dove Cicciolin stesso ha ricevuto dal sindaco le chiavi della città.

Anche quest’anno il legame tra i carnevali di Mondovì e Savona si è rinsaldato attraverso una delle tradizioni principali di artigianato artistico della città, ossia la ceramica. Lo scorso anno la delegazione monregalese aveva consegnato agli organizzatori una scultura in ceramica rappresentante Cicciolin, realizzato da Andrea Contri, apprezzatissimo artista nel campo della decorazione ceramica, della pittura e della scultura negli anni Settanta. Proprio questa scultura fa bella mostra di sé, oggi, nella torre del Brandale, uno dei simboli di Savona e del suo carnevale, visitato nel corso della giornata domenica dal Moro di Mondovì, Mario Bosia, accompagnato dal vice- presidnte della Famija Monregaleisa 1949 Pietro Danna.

Quest’anno il Carlevé ‘d Mondovì ha recato in dono a re Cicciolin e alla sua corte una scultura in ceramica raffigurante una mongolfiera – realizzata dalla Besio 1842 -, divenuta ormai una dei simboli principali della città, a testimonianza di un legame di amicizia duraturo nel tempo. A consegnarla il Moro, il vice-presidente Danna e Guido Bessone, in rappresentanza del Comune di Mondovì.

E dopo il rinnovarsi di questa preziosa amicizia, il prossimo appuntamento del Carlevé è in programma domenica prossima, 26 gennaio, a Busca.