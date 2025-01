Guasti ai treni, la Lega: "Dal Pd sciacallaggio in vista delle elezioni a Genova"

Non si è fatta attendere la replica da parte della Lega alle dichiarazioni della deputata Ghio circa i numerosi disservizi al trasporto ferroviario di queste ultime ore.

A replicare alle accuse al ministro Salvini è la senatrice ligure del Carroccio Stefania Pucciarelli: “Comprendiamo la mancanza di temi e i problemi di partito della collega Valentina Ghio, in vista delle elezioni a Genova, ma la sicurezza dei cittadini sui treni è una cosa seria. Il ministro Salvini ha infatti chiesto di informare il Parlamento sugli strani malfunzionamenti della rete ferroviaria emersi in questi giorni in tutto il Paese, dopo l’intensificazione dei controlli di FS”.

“Ricordiamo al Pd - aggiunge la senatrice -, che il ministro dei Trasporti non è un ferroviere e sta facendo il possibile per vigilare sull’emergenza e, soprattutto, sta investendo nei cantieri ferroviari. Proprio i Dem, che per decenni non si sono lamentati per i ritardi durante i loro governi, dovuti alla loro mancanza di investimenti sulle infrastrutture, ora improvvisamente parlano. Valuterei nuovi temi di campagna elettorale, perché quello di una certa sinistra sembra tanto uno sciacallaggio”.