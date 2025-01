Ghio (Pd): "Sistema ferroviario al collasso, Salvini invece di cercare colpevoli altrove si assuma responsabilità"

"Il sistema ferroviario è al collasso. Le cancellazioni e i guasti di oggi in Liguria, la linea sospesa tra Savona e Finale, insieme ad altre due grosse criticità sul territorio nazionale, lo confermano".

Cosi commenta in una nota la vice presidente del gruppo del Pd alla Camera e componente Commissione trasporti, Valentina Ghio, che aggiunge: "I malfunzionamenti si protraggono da troppo tempo senza interventi efficaci e questo per i cittadini, gli studenti, i lavoratori e i pendolari è ormai una situazione insostenibile. Il blocco della circolazione di oggi sembra imputabile a un guasto della rete elettrica. Il Ministro Salvini, che per lungo tempo ha ignorato la situazione, cosa ne pensa? Ritiene si tratti nuovamente di un sabotaggio oppure intende finalmente entrare nel merito e dirci come intende mettere mano ai perduranti malfunzionamenti della rete ferroviaria?".

"Perché nel primo caso diventa un tema di sicurezza nazionale e quindi chiediamo che con urgenza il Ministro Piantedosi, competente per materia, venga a riferire in Aula per indicare quali misure il Viminale intende mettere in campo".

"Ma la verità è che il Ministro Salvini si sta rivelando sempre più incapace di gestire il sistema dei trasporti ferroviari. Gli chiediamo di uscire dalla sindrome dell'accerchiamento e di iniziare a dare risposte concrete in merito agli interventi di manutenzione necessari e a definire una più efficace coordinazione dei cantieri in corso con la circolazione dei treni. La situazione dei nostri treni non è più sostenibile, servono urgentemente interventi risolutivi per il Paese e per la Liguria che fa già i conti con una rete infrastrutturale fragile e costellata da cantieri che rendono i collegamenti sempre più difficili sia su gomma che su ferro", conclude la Ghio.