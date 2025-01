Cefalea cronica malattia sociale, Foscolo (Lega): "Traguardo raggiunto per l’assistenza ai pazienti liguri"

"La ‘Cefalea cronica primaria riconosciuta come malattia sociale’, una proposta di legge della Lega che mi aveva visto tra i primi firmatari e che è stata successivamente approvata dal Parlamento. Grazie al nostro impegno, anche la Regione Liguria ha deciso di migliorare la ‘Rete Cefalee’ sul nostro territorio con l’ottimizzazione del percorso assistenziale del paziente affetto da forme di cefalee croniche o invalidanti".

Cosi commenta il capogruppo regionale della Lega e componente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale Sara Foscolo.

"Rispondendo oggi alla mia interrogazione in consiglio regionale, l’assessore competente ha spiegato che, lo scorso dicembre, è stata completata la stesura e messa in opera del PDTA regionale affidato ai Centri Cefalee del Ponente ligure (Asl 2 Savonese capofila). Il documento è stato quindi condiviso con altri componenti della Rete ed è stata convocata per giovedì 23 una riunione per la sua approvazione finale. Si tratta di un importante passo in avanti e di un traguardo raggiunto per la tutela e l’assistenza dei pazienti liguri".

"Ricordo che la rivelazione dei dati e l’assetto organizzativo del progetto sono stati affidati ai Centri Cefalee della Città Metropolitana di Genova (San Martino capofila) e la progettazione della formazione e comunicazione ai Centri Cefalee del Levante (Asl 5 Spezzino capofila). Inoltre, ricordo che la cefalea rappresenta, secondo l’Oms, la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante al mondo, colpendo il 12% della popolazione adulta: questa malattia neurologica, connotata da un forte impatto anche sulla salute psicologica, presenta una prevalenza tre volte maggiore fra le donne", conclude la Foscolo.