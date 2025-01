Villa Zanelli, Scajola: "Lavoriamo in sinergia con il comune di Savona per continuare a valorizzarla”

“Parlare di Villa Zanelli è sempre motivo di grande soddisfazione. Quello fatto dalla precedente amministrazione fu un gesto d’amore. Avevamo ereditato dalla precedente amministrazione Burlando la scelta folle di obbligare Arte Genova e in parte anche Arte Savona a comprare immobili, per coprire il buco sanitario. Ci siamo quindi ritrovati moltissimi beni, tra cui Villa Zanelli che all’epoca era un rudere. Avremmo potuto tenerla così, aspettando che qualcuno si decidesse a comprarla. Invece abbiamo deciso di riqualificarla e restituirla ai savonesi investendo 6,6 milioni di euro e valorizzando così uno degli esempi più interessanti di stile liberty in Italia”.

Si esprime così l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola nel rispondere a un’interrogazione della minoranza in Consiglio Regionale sullo stato dell’immobile.

“Se Arte Genova ricevesse offerte per l’acquisto le prenderebbe in considerazione, ma al momento registriamo esclusivamente interesse per la sua gestione e alcune interlocuzioni in corso – prosegue l’assessore Scajola -. Nel frattempo, abbiamo avviato un dialogo proficuo e costruttivo con il Comune di Savona. L’ultimo incontro sul tema risale allo scorso 10 dicembre. Pertanto posso dire che stiamo lavorando in sinergia con l’Amministrazione comunale e studiando una strategia di valorizzazione nell’ambito della candidatura di Savona a città della cultura 2027 e stiamo altresì pensando, insieme con l’Università di Genova, ad un suo utilizzo come possibile sede universitaria”.

“Villa Zanelli – conclude Marco Scajola - dalla sua riapertura è sempre stata viva, visitabile e ha ospitato diverse iniziative culturali e formative con il coinvolgimento complessivo di oltre 5000 persone. Abbiamo inoltre aperto all’utilizzo di Enti e Associazioni del territorio e non solo, in maniera totalmente gratuita. Dopo il grande sforzo fatto per recuperarla stiamo lavorando per valorizzarla al massimo delle sue potenzialità”.