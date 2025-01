"Patto per il TPL Ligure": incontro in Regione il 24 gennaio

Venerdì 24 gennaio, alle ore 16:30, lo Spazio Auditorium – Sala Caduti di Nassiriya, presso la sede regionale di Piazza De Ferrari 1, Genova, ospiterà un importante incontro dedicato al Trasporto Pubblico Locale. L’evento vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e dell’Assessore ai Trasporti, Marco Scajola, insieme alle principali organizzazioni sindacali regionali.

Richiesto dalle Segreterie Regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal il 17 gennaio scorso, l’incontro si inserisce in un percorso di dialogo avviato nella precedente legislatura per affrontare le complesse problematiche che affliggono il settore dei trasporti pubblici in Liguria.

L’obiettivo è riprendere le trattative verso la sottoscrizione di un "Patto per il TPL Ligure", un accordo condiviso che possa garantire la sostenibilità economica delle aziende che gestiscono i servizi, condizioni economiche e normative adeguate per il personale e un miglioramento del servizio per i cittadini.

"Durante i precedenti incontri con la Regione sono stati affrontati temi cruciali come la dotazione del Fondo Nazionale Trasporti, i criteri di riparto tra ferro e gomma, la contribuzione aggiuntiva degli Enti Locali, l’indicizzazione dei Contratti di Servizio, la carenza di organico, i bassi livelli salariali e i finanziamenti per il rinnovo del parco mezzi e delle infrastrutture. Questi argomenti, già oggetto di un primo intervento condiviso sancito con un verbale sottoscritto il 19 luglio 2024, necessitano ora di ulteriori approfondimenti e soluzioni praticabili", spiegano i sindacati.

"Per garantire uno sviluppo concreto e duraturo del settore, il "Patto per il TPL Ligure" dovrà coinvolgere tutti gli attori regionali, tra cui Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, le Province di Imperia, Savona e La Spezia, le principali aziende di trasporto (AMT Genova, RT Imperia, TPL Savona e ATC La Spezia) e le organizzazioni sindacali", concludono le Segreterie Regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal.