Musica, incontri e testimonianze: gli eventi nella Diocesi di Savona-Noli per il "Giorno della Memoria"

In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale in cui si commemorano le vittime dell'Olocausto, a Varazze domenica 26 gennaio alle ore 16 nell'Oratorio San Giuseppe e Santissima Trinità si terrà l'evento "Promemoria - Il dovere di non cadere nell'oblio, nel silenzio dell'indifferenza" a cura dei TieniViva Gospel Voices con la partecipazione di Teatro Civico 9. Sarà un momento di incontro e riflessione sul tema della pace con pensieri, racconti e musica e che concluderà il progetto "Insieme per la musica".

A Cogoleto Pax Christi, la Parrocchia Santa Maria Maggiore e il Comune invitano a partecipare lunedì 27 gennaio alle ore 17 in largo della Pace ad una riflessione condivisa e alle 18 alla messa in chiesa. Le stesse ripeteranno i due eventi lunedì 10 febbraio per il Giorno del Ricordo, commemorazione dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Sabato 15 febbraio alle ore 10 nell'Oratorio San Lorenzo durante l'incontro "Tessitore di pace in tempo di guerra" l’autore Anselmo Palini presenterà il libro "Teresio Olivelli - Ribelle per amore".

A Savona mercoledì 29 gennaio alle ore 21 la chiesa di Sant'Andrea Apostolo ospiterà il "Concerto della Memoria" con la musica del Complesso Bandistico Città di Savona "Antonio Forzano" le letture di testimonianze di ex deportati e le riflessioni da parte di studenti savonesi, coordinati da Jacopo Marchisio. L'evento a cura dell'ANED Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti si terrà alla presenza delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau.