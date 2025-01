Borghetto, diverbio si accende e rischia di sfociare in rissa: un uomo ricoverato in codice verde

Rischiava di diventare qualcosa di più consistente un diverbio che stamani, poco dopo le 10, ha visto coinvolti due uomini a Borghetto Santo Spirito, in via per Pineland. Fortunatamente l'intervento delle forse dell'ordine ha riportato la calma prima che scoppiasse la rissa vera e propria.

Protagonisti dell'accaduto sarebbero stati due uomini, mentre i motivi del contendere sono stati ascoltati dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai militi della Croce Rossa di Ceriale con l'ausilio iniziale dell'automedica.

Ad avere la peggio comunque è stato uno dei due, il quale ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure.