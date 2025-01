45 alunni del "Boselli Alberti Mazzini Da Vinci" di Savona pronti a vivere un'importante esperienza all'estero

All'IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, sono stati selezionati 45 alunni, frequentanti le classi quarte e quinte, con criteri stabiliti dal Collegio Docenti, per vivere un'esperienza di PCTO all'estero per quattordici giorni.

I ragazzi, accompagnati dai docenti, sono pronti a partire, lunedì 27 gennaio, per tre destinazioni in Europa: Dublino, Lipsia e Nizza, parteciperanno ad alcune lezioni, insieme ai coetanei europei, faranno esperienza in aziende locali, visite culturali e didattiche per migliorare la conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese. Saranno ospiti in famiglia o sarà proposta la soluzione di studentato. Si tratta di un'opportunità completamente gratuita, volta alla formazione linguistica, professionale e di orientamento degli alunni.