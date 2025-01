Il presepe di Mariano a Valleggia e la solidarietà: raccolti 1300 euro per il Gaslini

1308 euro raccolti a favore dell'ospedale Gaslini di Genova. Questa la cifra che il presepe di Mariano organizzato da qualche anno nella frazione di Valleggia Superiore a Quiliano ha raccolto per aiutare i bimbi ricoverati.

"Grazie di cuore al Presepe di Mariano! L’iniziativa di raccolta fondi ha riscosso un grande successo, con un’elevata partecipazione da parte del pubblico e una notevole affluenza di visitatori, distribuiti uniformemente durante tutto il periodo di apertura. Il momento di massima affluenza è stato registrato nel weekend dell’Immacolata, durante le due giornate di festa dedicate all’arrivo di Babbo Natale nel borgo, un evento che ha coinvolto numerose famiglie e bambini. Anche nei weekend successivi e durante tutte le festività, i visitatori non sono mai mancati, consentendo a molti di godere appieno dell’allestimento senza la pressione delle code - dicono dalla Fondazione Gaslininsieme - Tra il pubblico, si è notata la presenza di un gruppo fedele di amici, parenti e conoscenti per i quali il presepe rappresenta ormai un appuntamento fisso. A questi si sono aggiunti molti nuovi visitatori, attirati soprattutto dal passaparola e dalla diffusione di volantini affissi in negozi, chiese e sedi che ospitavano altri presepi nel Savonese e nelle Riviere. Questo approccio ha creato un circolo virtuoso tra gli appassionati del genere. Il tam-tam sui social ha ulteriormente amplificato la visibilità dell’evento".

Tra i visitatori del presepe che rende omaggio al Presepe di Greccio, il primo realizzato da San Francesco ottocento anni fa, nel 1223. sono giunte persone non solo dal territorio circostante ma anche da località più lontane come l’Argentario e, addirittura, dall’Olanda. Particolare lo scenario nella località valleggina che ha visto ricreate le classiche rappresentazioni con qualche particolarità: dalla cascata al mulino passando per l’osteria, le casette, il granaio, la grotta, i pastori e la capanna con Gesù Bambino.

"Grazie al Presepe di Mariano è stato possibile raccogliere la significativa somma di 1.308 euro a favore della ricerca dell’Istituto Giannina Gaslini. Siamo profondamente grati di aver avuto l’opportunità di conoscere questa splendida iniziativa e l’organizzatore, che con il suo entusiasmo e la sua passione ha saputo trasmettere l’amore e la dedizione necessari per realizzare questo autentico capolavoro" continuano dalla Fondazione.

Particolarmente soddisfatti anche gli organizzatori, Mariano e Ilaria Giacolla.

"Si spengono le luci de "Il Presepe di Mariano" e si accende la speranza nella ricerca a favore dei piccoli pazienti dell'Ospedale Gaslini. Si rinnova così la nostra pluriennale collaborazione col prestigioso Istituto genovese, quest'anno partner ufficiale dell'iniziativa - precisano Mariano e Ilaria - Un grazie di cuore a chi viene a trovarci tutti gli anni, sapendo che ci sarà sicuramente qualche novità pronto ad accoglierlo, a chi ci ha fatto visita per la prima volta, con la speranza che torni anche in futuro, e a chi col passaparola ha suscitato interesse e curiosità in altri visitatori! Un grazie non scontato a tutti coloro che hanno lasciato un contributo: grazie all'impegno di tutti, è stato possibile raggiungere un grande traguardo. La cantina chiude i battenti, sul Presepe cala il sipario, ma la "macchina organizzativa" è già in moto. Grazie a tutti".