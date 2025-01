Una nuova automedica in memoria di Samuele Schillaci: i “Frati Martini” di Albenga lo ricordano così

Una nuova automedica sarà intitolata alla memoria di Samuele Schillaci, il giovane ospite della Casa del Santo Natale di Ceriale scomparso prematuramente all’età di 23 anni a causa di un male incurabile, la scorsa estate.

Il nuovo mezzo su cui vivrà il suo nome è stato acquistato grazie ai proventi delle attività solidali dei Frati Martini di Albenga e sarà inaugurato il prossimo 9 febbraio alle 15,30 in piazza Petrarca, nella sede della sezione ingauna della Croce Bianca. Alla cerimonia sarà presente il vescovo monsignor Borghetti, il sindaco Riccardo Tomatis e il presidente della Croce Bianca Dino Ardoino.

“Da molti anni, durante il Palio Storico di Albenga, apriamo una cantina e organizziamo iniziative per sostenere i bambini ospiti della Casa del Santo Natale di Ceriale – spiega Fabio Panizza, uno dei Frati Martini -. Tra loro c’era anche Samuele, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente a causa di un male incurabile. Lo abbiamo seguito da vicino, facendo il possibile perché potesse superare la sua battaglia, ma il destino non è stato clemente. Samuele ci è rimasto nel cuore e crediamo che questo gesto possa fargli piacere. A Samuele piacevano tanto i motori ed era anche un milite di una pubblica assistenza. Per questo abbiamo scelto di destinare quanto raccolto a un progetto che lo rappresenti: un’automedica che possa fare la differenza per tante altre vite”.

I “Frati Martini” sono un gruppo di amici di Albenga di cui fanno parte Fabio Panizza, Gianni Sommariva, Giovanni Gerosa, Riccardo Tosetti, Fabrizio Badoino e Salvatore Salsano.