Carcare: ecco come sarà la nuova passerella sul fiume Bormida, un investimento da circa 1,2 milioni di euro

Carcare guarda al futuro con determinazione grazie alla progettazione della nuova passerella sul fiume Bormida, destinata a sostituire quella danneggiata irreparabilmente dall’alluvione dello scorso ottobre. Il progetto è ormai in fase avanzata e i primi rendering sono già stati resi pubblici. A breve, il piano definitivo sarà pronto per essere presentato alla Regione per l’approvazione.

Gli ingegneri sono al lavoro per realizzare un’opera che non solo garantisca sicurezza e funzionalità, ma che si integri armoniosamente nel contesto urbano, contribuendo alla valorizzazione del borgo.

"Abbiamo scelto una passerella caratteristica, capace di dialogare con il ponte vecchio e il centro storico. Sarà un elemento attrattivo anche per chi viene da fuori", ha dichiarato il sindaco Rodolfo Mirri, sottolineando come il progetto rappresenti non solo un’infrastruttura, ma anche un nuovo punto di riferimento per residenti e visitatori.

Il costo stimato per la realizzazione si aggira intorno a 1,2 milioni di euro. Per finanziare l’opera, il Comune sta valutando due principali opzioni: l’accesso a fondi strategici oppure il ricorso alle risorse destinate agli interventi post-alluvione.