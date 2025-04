Savona, un piano per prevenire campeggi abusivi e tendopoli in spiaggia

Un piano per prevenire bivacchi e tendopoli sulle spiagge di Savona, partendo già dai ponti primaverili. Il tema è stato oggetto di discussione in un recente incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura.

Un tema posto sul tavolo dal Comune di Savona che, da qualche anno, ogni estate si trova a dover affrontare questa problematica, con le proteste dei cittadini, in particolare quelli delle Fornaci che risiedono nelle zone vicine alle spiagge, le quali vengono "occupate" da campeggiatori abusivi, con conseguenti problemi di decoro, pulizia e, soprattutto, ordine pubblico. Si segnalano infatti episodi di campeggiatori abusivi ubriachi e molesti, tra le lamentele dei residenti delle varie zone limitrofe alle spiagge “occupate”.

Non solo lo "spiaggione" delle Fornaci, ma anche la spiaggia libera alla foce del Letimbro e quella sotto al monumento di Garibaldi. Il parcheggio a fianco del Green è invece preferito dai camper (ce ne sono già presenti in questi giorni).

Si è parlato quindi di controlli a filtro da parte delle forze dell’ordine nelle stazioni e ai caselli autostradali, in particolare per il caso dei famosi pullman del turismo “mordi e fuggi” che, in giornata, portano comitive di bagnanti da altre regioni. Previsti anche controlli da parte della polizia locale e della Capitaneria di Porto nelle ore serali, e l’eventuale installazione di telecamere.

Per dare il via a tutto ciò dovrebbe essere emanata un’ordinanza sindacale con il divieto di frequentare le spiagge libere di notte e di abbandonare rifiuti – divieto, in realtà, già esistente ma che il Comune non riesce a far rispettare.