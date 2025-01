Allerta arancione, la decisione dei sindaci del levante savonese: si va verso l'ingresso posticipato?

Non si placa il maltempo in Liguria. Arpal ha emanato l'allerta per piogge diffuse e temporali con l'allerta che nel levante savonese passerà da gialla ad arancione dalle 18.00 di stasera, 27 gennaio alle 8 di domani, martedì 28 gennaio. (QUI L'ORDINANZA). Con il successivo passaggio nuovamente all'allerta gialla.

I sindaci quindi dei comuni da Spotorno a Varazze (i comuni come Bergeggi e Celle sono considerati piccoli bacini ed è stata emanata l'allerta gialla) dovranno quindi valutare se aprire le scuole normalmente, chiudere o se decidere di posticipare l'ingresso visto che il colore delle due allerte si accavalla nell'orario di afflusso degli studenti.

LA DECISIONE DEI SINDACI

Albisola Superiore: ingresso posticipato alle 9.00. "Nel caso in cui si ravvisassero delle necessità urgenti di chiusura lo valuteremo domani mattina, ad oggi posticipiamo di un'ora l'apertura" ha spiegato il Sindaco Maurizio Garbarini.

Albissola Marina: ingresso posticipato alle 9.00

Bergeggi: scuole aperte

Celle: scuole aperte. Chiusi gli impianti sportivi (Stadio Olmo Ferro, Palazzetto e Bocciodromo) e palestre scuole; Centro Mezzalunga; Giardini elementari; Giardini Piani; Pineta e funicolare; Biblioteca. "Chiedo ovviamente di prestare attenzione, se vedete che la situazione è pericolosa anche se non abbiamo sospeso le attività scolastiche cercate di non uscire di casa" l'appello ai cellesi del Sindaco Marco Beltrame.

Quiliano: scuole aperte. Chiuse come da piano di protezione civile le primarie nella succursale negli ex Club Sportivi Quilianesi.

Vado Ligure: ingresso posticipato alle 9.00

Varazze: ingresso posticipato alle 9.00

AGGIORNAMENTI IN CORSO