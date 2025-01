Savona, per Villa Zanelli il Comune prepara due ipotesi da discutere con la Regione

Dopo l'incontro dello scorso dicembre, Comune e Regione valuteranno due ipotesi legate al futuro utilizzo di Villa Zanelli. Nel frattempo Villa Zanelli è parte del dossier di Savona Capitale della Cultura come spazio culturale, come Museo del turismo mediterraneo.

"Ci siamo incontrati a dicembre con l'assessore Scajola – spiega il sindaco Marco Russo – per discutere la possibilità da parte della regione di esaminare anche altri possibili utilizzi della Villa e si è aperta un'interlocuzione. Villa Zanelli è nel dossier di candidatura di Savona Capitale della Cultura con vocazione legata al turismo".

Tra le possibilità emerse c'è quella di un utilizzo da parte dell'Università che potrebbe collegarsi allo spazio dedicato all'università dei vicini cantieri Solimano (nella riqualificazione degli ex cantieri è previsto uno spazio al piano terra di uno dei due edifici riservato all'Università per gli sport del mare). Comune e Regione si sono presi un po' di tempo per formulare due ipotesi e lavorarci.