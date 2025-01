Temporali e mare agitato, l'inizio di settimana all'insegna del maltempo su tutta la regione

Sarà un inizio di ultima settimana di gennaio contraddistinto dalle piogge e dal mare agitato, con venti considerevoli, quello che attende l'intera Liguria.

Alle 14 odierne è infatti scattata l'allerta meteo per criticità idrologica che, fino all'intera mattinata di domani (martedì 28 gennaio, ndr), coinvolgerà in vari gradi l'intero arco regionale, coi fenomeni più intensi attesi a levante dopo che la pioggia ha bagnato in queste ore tutta la Regione.

Su alcune zone della Liguria piove in maniera debole, ma costante, ormai da sedici ore, con cumulate diffuse già misurate fra i 50 e i 70 millimetri, e le previsioni indicano ancora pioggia almeno fino a domani mattina. Questo con due tipologie di precipitazione, come spiega Arpal: "Una temporalesca, causata dall’instabilità dovuta al contrasto fra fronte freddo e flusso caldo umido, che potrebbe dare luogo a fenomeni di convergenza anche lungo le coste del centro-levante, dove è più probabile che si verifichino temporali forti. L’altra, che potrebbe dar luogo agli effetti più intensi, di tipo avvettivo, riconducibile all’innalzamento del flusso umido imposto dalla presenza degli appennini: piogge non molto intense, ma persistenti nel tempo, capaci di impattare sui bacini medi e grandi, che avranno risposte importanti con il rischio di estesi fenomeni di esondazione".

I venti meridionali avranno raffiche superiori ai 100 km/h sui crinali più esposti, mentre sulla costa l'intensità sarà minore. Dalla serata, quindi, mare in aumento ad agitato con mareggiate per onda da Sud/Sud Ovest.

Domani, martedì 28 gennaio, il transito del fronte tra la notte e la prima mattina determinerà ancora piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate sul Levante, nei settori di costa ed entroterra, con alta probabilità di temporali forti anche nella parte orientale del genovesato, bassa altrove. I fenomeni andranno poi ad esaurirsi, in mattinata, a partire da Ponente. I venti meridionali avranno regime fino a burrasca (60-70 km/h) con raffiche fino 80-90 km/h sui capi più esposti e oltre 100-120 km/h sui crinali appenninici. Mare fino a molto agitato, mareggiate intense di libeccio specie sul Centro-Levante.

Mercoledì 29 gennaio ancora venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) sul Centro-Levante, con il mare agitato e residue mareggiate per onda lunga di libeccio sul genovesato orientale e lo spezzino, in progressiva scaduta nel corso della giornata.