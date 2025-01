Celle, lutto per la scomparsa di Franca Giusto

Celle piange la scomparsa di Franca Giusto. Socia fondatrice del Comitato Pro Pecorile ed ex storica titolare della gelateria K2 a Varazze, aveva 69 anni.



"Tutti gli amici del Comitato Pro Pecorile si uniscono al dolore di Pino, Silvia e Nicola per la prematura perdita della cara Franca che ci ha lasciati ma non lascerà mai il cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla" il messaggio di cordoglio.



Il rosario verrà recitato lunedì 27 gennaio alle 18.30 nella chiesetta di Pecorile.



Il funerale verrà celebrato martedì 28 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.