Savona, cede una parte di strada in via Tissoni: chiusa al transito (FOTO)

Crolla una porzione stradale nella parte alta di via Tissoni e scatta l'allarme.

Probabilmente a causa delle violenti piogge di questa notte l'asfalto stradale ha ceduto creando una buca di importanti dimensioni.

In prima battuta sul posto questa mattina è intervenuta la polizia stradale che ha chiamato la polizia locale che in questo momento sta presidiando l'area chiudendo al traffico il tratto.

Sono diverse le abitazioni (due condomini) presenti in quella zona e l'unica alternativa per le auto di transitare è una stradina in via Moizo dove però non riuscirebbero a passare i mezzi di soccorso.