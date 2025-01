Aggredisce con un taglierino il titolare di "Pizza House": 21enne rimane in carcere

Arresto convalidato e conferma del carcere.

Questa la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari Emilio Fois nei confronti del 21enne egiziano che era stato arrestato dalla polizia venerdì scorso con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri si è tenuta infatti l'udienza di convalida davanti al Gip e al Pubblico Ministero Claudio Martini.

I poliziotti erano intervenuti nella pizzeria "Pizza House" di via Verzellino a seguito della segnalazione di una persona armata che stava aggredendo con diversi fendenti il proprietario del locale, Emad Dabour.

Il giovane, con precedenti, nella serata precedente si era presentato nel’esercizio commercialeda dove si era allontanato senza pagare quanto dovuto, circa trenta euro, creando disturbo all’interno del locale.

Quindi, l’esercente, connazionale, avendolo riconosciuto, lo aveva invitato ad allontanarsi: a quel punto l'uomo aveva iniziato a reagire con violenza.

Dopo averlo minacciato verbalmente, il 21enne aveva estratto un taglierino tentando più volte di colpire il titolare al volto e al torace.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori aveva individuato l’aggressore che, dopo essersi dato alla fuga, era stato prima bloccato da una pattuglia dei Carabinieri in borghese che lo aveva notato mentre correva inseguito dall’equipaggio della Volante, per poi essere raggiunto dagli agenti.

Con lo scopo di tentare ulteriormente di sottrarsi al controllo, l'uomo aveva proferito minacce opponendo una resistenza attiva agli operanti. I poliziotti avevano quindi estratto il Taser, circostanza che aveva indotto l’aggressore a desistere senza che fosse necessario usarlo.

Il soggetto era stato quindi definitivamente immobilizzato e condotto negli Uffici della Questura, dove era stato tratto in arresto.

"Purtroppo non possiamo dire che sia tranquillo il centro di Savona. Non è la prima volta che rischiamo la nostra vita per salvare il nostro lavoro" era stato il commento del titolare della pizzeria alla nostra redazione (leggi QUI).