Altare, 100mila euro per il consolidamento del solaio del primo piano della scuola "Capasso"

Il comune di Altare ha avviato i lavori di consolidamento antisfondellamento del solaio del primo piano della scuola "Aldo Capasso", con un investimento di 100 mila euro. Nei giorni scorsi, la giunta Briano ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento, che mira a garantire la sicurezza della struttura scolastica.

Il sindaco ha subito rassicurato la comunità, chiarendo che non c'è motivo di allarmarsi: "La situazione del solaio è sotto controllo e non sta crollando. Sono stati effettuati tutti i rilievi e le prove di carico necessari, senza riscontrare alcun problema", ha dichiarato. "Invece di procedere con un intervento provvisorio già previsto, dopo aver eseguito diverse perizie, abbiamo deciso di optare per una soluzione definitiva".

I lavori in corso prevedono l'installazione di una rete di consolidamento e l'intonacatura del solaio, al fine di prevenire il distacco di frammenti delle pignatte, evitando così danni al cartongesso. L'intervento è interamente finanziato con fondi comunali.

"Abbiamo chiesto pazienza al personale scolastico e agli studenti, poiché alcune aule sono state temporaneamente spostate in altre zone del plesso", ha aggiunto il sindaco. "Tuttavia, questa scelta ci permetterà di evitare di dover spendere i soldi due volte".