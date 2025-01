Garlenda celebra Matteo Marmentini per i successi nel Paratriathlon di Parigi 2024

Sabato 1° febbraio, alle ore 11, nella sala consiliare di Garlenda, verrà consegnata una targa a Matteo Marmentini per il suo straordinario contributo come tecnico federale al successo dell’Italia del Paratriathlon di Parigi 2024.

L’iniziativa, organizzata congiuntamente dalla minoranza e maggioranza del Consiglio Comunale, vedrà la partecipazione dei delegati provinciali del Coni e del Cip, oltre ai presidenti delle associazioni cittadine.

Il consigliere di minoranza Bruno Robello de Filippis ha espresso soddisfazione per questa iniziativa condivisa: “Questo riconoscimento che Garlenda pone in essere ad un suo cittadino, è frutto di una condivisione di tutte le componenti del Consiglio Comunale, partita da una richiesta della minoranza e subito abbracciata dal sindaco Alessandro Navone e dalla sua maggioranza con entusiasmo e grande disponibilità. W lo sport”.

Anche il sindaco Alessandro Navone sottolinea l’importanza dell’evento: “Conosco Matteo fin da bambino, un grande appassionato di sport. Siamo felici che la sua carriera lo abbia portato a ottenere risultati di questo livello. Le due premiazioni, quella di giovedì pomeriggio a Savona, organizzata dal Coni, e quella di sabato mattina a Garlenda, che stiamo preparando in collaborazione con la minoranza, rappresentano un giusto riconoscimento per il suo impegno e per i successi ottenuti. È una cosa bella per Garlenda, e il fatto che sia nata da una condivisione tra maggioranza e minoranza è un valore aggiunto. Invito tutti a partecipare numerosi per ascoltare il racconto della sua esperienza a Parigi”.