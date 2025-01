Savona, inaugurata una targa e un ulivo dedicato a Sergio De Simone, simboli dei bambini uccisi nei campi di sterminio

Sergio De Simone era cugino di Tatiana e Andra Bucci. Tatiana Bucci aveva sei anni e sua sorella Andra quattro, quando i fascisti e i nazisti le catturarono nella casa di Fiume (allora città italiana), per portarle nel campo di sterminio di Auschwitz - Birkenau in Polonia, con tappa intermedia alla Risiera di San Sabba. Questa mattina alla Sala della Sibilla, le sorelle Bucci hanno incontrato gli studenti delle scuole superiori savonesi.

"Ascoltare le sorelle Bucci, superstiti dei lager nazisti, in una sala gremita di giovani studenti, in silenzio e attenti, è stata un’emozione fortissima - scrive l'assessore Barbara Pasquali su Facebook - Le ringrazio, e sono profondamente grata della loro testimonianza. Stamattina si è aggiunto un tassello importante alla storia di Savona, medaglia d’oro per la Resistenza, decorata al valor militare per la guerra di Liberazione".