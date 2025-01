Tpl Linea, Filt Cgil si conferma sindacato più rappresentato nell'Rsu: "Al lavoro per benessere dei lavoratori ed efficienza del servizio"

Con l’elezione di cinque delegati, Filt Cgil si è confermata il sindacato più rappresentato nell'Rsu aziendale di Tpl Linea.

Lo hanno stabilito le elezioni tenutesi nelle scorse giornate di lunedì 27 e martedì 28 gennaio confermando l'organizzazione la più votata, con anche il guadagno di un delegato in più rispetto all’ultima tornata elettorale. Tre sono invece stati i delegati conquistati rispettivamente da Fit Cisl e Cobas, uno per Uiltrasporti e Faisa.

"La formazione della nuova Rsu, è un momento importantissimo di democrazia sindacale, e vista l’altissima affluenza riconferma la volontà dei lavoratori di Tpl Linea di sostenere l’esistenza della stessa, malgrado qualcuno probabilmente preferirebbe altri metodi meno democratici di rappresentanza" commentano dalla segreteria Filt.

"Visto il momento delicato a livello aziendale - continuano dal sindacato - come segreteria Filt Cgil, riteniamo che la nuova Rsu debba essere centrale in tutte le contrattazioni che riguarderanno l’azienda sia a livello aziendale sia a livello politico, dovendo garantire la massima rappresentanza ai lavoratori, che sono gli unici veri difensori della qualità e dell’efficienza del servizio di trasporto pubblico, che non deve, come qualcuno è chiaro vorrebbe, diventare un settore da spolpare per ottenere risparmi".

I riferimenti sono alle ultime scelte della nuova direzione aziendale circa l'esternalizzazione di un servizio come il lavaggio senza un'intesa certificata coi sindacati, l'organizzazione del lavoro sulla quale più volte la rappresentanza dei lavoratori ha lamentato l'intraprendere di azioni unilaterali (come ad esempio il discorso controllo dei biglietti) e anche il piano industriale.

Revisione dell'accordo sui turni, taglio di 400.000 km di corse, compensazione dello straordinario con riposi, riduzione del personale dell'officina, introduzione di contratti part-time, valutazione delle performance dei lavoratori, riduzione del servizio serale a Savona con un modello a chiamata e ulteriori esternalizzazioni. Questi i punti di vertenza aperti, oltre all'affidamento della gestione dei posteggi a Savona dove, secondo il sindacato, vi sarebbe un rischio di subappalto.

"Da parte della segreteria Filt Cgil, oltre al ringraziamento alla commissione elettorale, agli scrutatori e a chi ha voluto candidarsi nelle nostre file, formuliamo quindi i nostri più sinceri auguri di buon lavoro alla nuova Rsu sperando che possa lavorare unitariamente per il benessere dei lavoratori e l’efficienza del trasporto pubblico locale, che come sappiamo impatta soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione che come Cgil riteniamo sia fondamentale proteggere" chiosano dal sindacato vincitore della tornata elettorale.