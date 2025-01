Trasporto pubblico locale su gomma, dalla Regione 900mila euro di fondi aggiuntivi per il savonese

E' stato approvato dalla Regione il riparto dei fondi aggiuntivi destinati al comparto del trasporto pubblico locale su gomma che, su un totale di 6 milioni e mezzo, assegna al comprensorio savonese, sulla base degli attuali criteri di ripartizione, circa 900mila euro.

Parallelamente, è stata confermata, per il biennio 2025-2026, la proroga dell'anticipo regionale pari al 50% degli investimenti per l'acquisto di nuovi mezzi, a sostegno dell'ammodernamento delle flotte.

“Si tratta di un grande risultato per tutto il trasporto pubblico locale, frutto di un lavoro strutturato avviato nell’ambito del tavolo tecnico già instaurato con il precedente Assessorato - dichiara in una nota il presidente della Provincia Pierangeol Olivieri - Questo passaggio rappresenta un tassello cruciale per proseguire le attività già intraprese sia dal Consiglio di Amministrazione di TPL Linea, sia a livello regionale, da Provincia e Comune di Savona in rappresentanza di tutti i Soci. Sarà fondamentale che il percorso e il dialogo continuino anche con l’insediamento della nuova Giunta, per chiudere ulteriori partite per il settore”.

Il Consigliere delegato ai Trasporti, Diego Distilo, sottolinea quindi il valore dell'intervento: “Con il passaggio conclusivo in Consiglio Regionale, è stata ufficializzata la ripartizione di 10 milioni di euro di risorse aggiuntive per il comparto trasporti, di cui ben 6,5 milioni destinati al settore su gomma. La nostra Tpl Linea ha già intrapreso un importante percorso di innovazione, sviluppo ed efficientamento, concretizzatosi recentemente nell’adozione del Piano Industriale 2025-2033, un documento strategico che individua obiettivi chiari e scelte operative necessarie per il loro raggiungimento. La Regione, con questo duplice provvedimento, conferma la sua vicinanza, rispondendo concretamente all’esigenza manifestata dell’Amministrazione Provinciale di incrementare il supporto economico-finanziario all’azienda, per consentirle di cogliere le sfide derivanti dal recente affidamento in-house, in una fase di cambiamento epocale per la mobilità”.