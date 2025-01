Lavoro autonomo: 3 cose da considerare

Stiamo parlando del lavoro autonomo, desiderato da chi mira ad avere maggiore flessibilità e a non essere legato agli ordini di nessuno. Autonomia decisionale e possibilità di sviluppare la propria carriera su misura, sono questi i fattori che più incuriosiscono e avvicinano a questo mondo. Ovviamente, ogni scelta professionale cela delle sfide e comporta delle responsabilità, dalle quali non si può fuggire. Che tu sia un libero professionista o in imprenditore, il lavoro autonomo richiede parecchie doti, come quella organizzativa e quella strategica. In seguito, analizzeremo tre aspetti da considerare, se hai voglia di cimentarti in questa nuova esperienza, che ti aiuteranno a costruire una carriera più stabile.

Gestione dei clienti: la vera faccia del tuo business

Un business, in fin dei conti, non sarebbe nulla senza i suoi clienti, che rappresentano la principale fonte di reddito. Senza una clientela solida, sarebbe difficile mantenere una stabilità economica di, conseguenza, costruire una reputazione duratura e una carriera di tutto rispetto. Il target al quale ti riferisci è importante per costruire, innanzitutto, il tuo brand voice, ma anche il tuo tone of voice. Non perdere mai di vista quelle che potrebbero essere le loro esigenze future e impara a tenere traccia dei contatti, delle preferenze e delle scadenze, con appositi strumenti. Crea un elenco che contenga i nomi dei tuoi clienti, con tanto di email, numero di telefono, settore di attività e data dell’ultimo contatto. Con l’aiuto di alcune note, poi, prendi appunti su quelli che sono i loro progetti e le loro preferenze, così da personalizzare il tuo approccio, in base a ciò che loro si aspettano di ricevere.

È fondamentale, poi, tenere bene a mente che il rapporto con il cliente non si esaurisce nel momento in cui termina un progetto, ma occorre trovare un modo per fidelizzarlo. Magari, potresti servirti della newsletter, per tenerlo sempre aggiornato sulle ultime novità, oppure di messaggi personalizzati per occasioni speciali. Molto apprezzati, anche sconti o servizi aggiunti, a tutti quei clienti abituali, così da curare la customer loyalty. Non sottovalutare, poi, il potere del passaparola, che potrebbe diventare decisivo, perché un cliente soddisfatto può portarti un pubblico più ampio. Se, oltre a queste pillole per mantenere la tua clientela e puntare sulla customer satisfaction, hai bisogno di altri consigli per ampliare il proprio portfolio di clienti, potresti ricorrere all’aiuto di figure specializzate in questo, come un mental coach.

Pianificazione economica

Il lavoro autonomo comporta maggiore attenzione, anche dal punto di vista della gestione finanziaria. Le entrate non sono sempre regolari, ma le tasse con cui dovrai fare i conti possono essere davvero salate. Per non farsi risucchiare da un vortice senza ritorno, devi imparare a pianificare il tuo denaro, anche grazie ad alcuni trucchetti. Durante i periodi di scarsa attività, non dovrai ritrovarti più a sentire lo sconforto di entrare minori, ma dovrai tirare un sospiro di sollievo, perché saprai di aver creato un fondo di emergenza, appositamente per i periodi di down. Inoltre, ti aiuterà mantenere un registro dettagliato delle tue finanze, distinguendo le spese professionali da quelle personali e dividendo le entrate dalle uscite, così da avere un quadro generale più chiaro. Anche se il peso delle tasse dovrà opprimerti, cerca di mettere da parte una percentuale fissa delle tue entrate, così da non ritrovarti completamente in alto mare e avere un fondo al quale attingere.

Formazione continua

Se scegli di svolgere un lavoro autonomo, devi essere consapevole che sarai tu il diretto responsabile del tuo fallimento o il diretto responsabile dei tuoi successi. Soprattutto in un’epoca odierna, con lo sviluppo di tante nuove tecnologie e IA di varia tipologia, l’innovazione in alcuni settori è fondamentale. Ad esempio, lavori come i graphic designer o i copywriter, sono messi a dura prova se non si pensa a una formazione continua, seguendo ad esempio dei corsi di seo copywriting aggiornati o software di progettazione e modifica immagini all’avanguardia.

Se hai intenzione di distinguerti, pensa in grande e sii sempre pronto a sviluppare le competenze del tuo settore di riferimento. Chi si ferma è perduto. Analizza quelle che sono le competenze maggiormente richieste nel tuo campo e cerca di migliorarle il più che puoi. Investi in corsi online e workshop, che sappiano anche metterti in contatto con professionisti del tuo campo, oltreché acquisire nuove conoscenze e perfezionare le vecchie. Soffermati sempre su ciò che vuole e che cerca il cliente, così da identificare nuove opportunità di business e non rimanere ancorato in una situazione di stallo, che non ti porterà alcun frutto.