Un incidente, cantieri e recupero mezzi: chilometri di coda in A10 tra Borghetto e Savona

Pomeriggio di code e disagi diffusi sull'autostrada A10 nel Ponente Savonese, per svariate cause e in diversi punti.

Code chilometriche sono state segnalate già a partire dalle 14.30 circa per un recupero mezzi in direzione Italia tra Borghetto e Finale Ligure e poi, successivamente, tra quest'ultima uscita e Feglino in direzione Francia.

Oltre a questo, rallentamenti per lavori hanno coinvolto la tratta tra tra Albenga e Andora in direzione del Confine di Stato mentre.

Intorno alle 16.30 un incidente nel tratto tra Spotorno e Savona al km 47, in direzione del capoluogo di provincia, ha causato il blocco della circolazione con coda giunta in pochi minuti a circa 6 km.