Elezioni Europee, Stefano Milano: "Mai pensato di candidarmi, il mio impegno nelle questioni politiche e sociali fuori dai partiti"

Stefano Milano spiega che rispetto alla politica: "Io e la Ubik siamo proprio l'esempio opposto - scrive nel post - ovvero di come ci si possa occupare delle questioni politiche e sociali anche fuori dai partiti. A ognuno il suo ruolo".

A rispondere. quanto uscito su alcuni organi di stampa è lo stesso Milano che, con la solita ironia, chiarisce la propria posizione, spiegando di non aver mai voluto candidarsi e di voler restare fuori dai partiti.

Stefano Milano non sarà candidato per i Verdi nel collegio Nord Ovest alle elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno.

"D'altronde - chiude con ironia - io in questi mesi sarò già occupato nella missione spaziale "Euclid" e come emissario pontificio per la pace nel Medio Oriente".