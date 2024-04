Stop all'alta velocità a Varazze, autovelox mobile nelle zone più pericolose. Il sindaco: "Non è per fare cassa ma per deterrenza"

Nella mattinata di ieri nella galleria nei pressi dell'attraversamento pedonale sull'Aurelia Bis in via Nocelli a Varazze sono proseguiti i controlli sulla velocità degli agenti.

"L'autovelox è segnalato a 100 metri fuori dal centro abitato e 80-85 metri nel centro abitato e c'è un cartello con scritto autovelox vicino alla macchina della polizia locale con gli agenti in divisa e in gilet - puntualizza il primo cittadino varazzino - Non è fatto per fare cassa ma per deterrenza. Vogliamo sensibilizzare il territorio"

"La strumento non è nascosto e l'obiettivo è la sicurezza stradale e la prevenzione. Dopo circa due ore alla fine del servizio, la velocità media era conforme allo standard stradale sui 45 km/h. Il messaggio è che essendo un posto presidiato il cittadino è più invogliato ad andare piano, è stata una scelta quella di non fare un presidio fisso. Non è uno strumento per fare cassa" ha proseguito il comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio.

Nel giugno del 2020 era tramontata l'ipotesi dell'autovelox fisso sull'Aurelia Bis. Nel 2019 la telecamera era stata posizionata in via sperimentale all'ingresso della galleria in direzione Savona, ma per l'attivazione c'era bisogno di un'autorizzazione da parte della Prefettura che però non aveva dato il via libera.

Sempre 5 anni fa erano stati aggiunti dei segnalatori gialli lampeggianti collocati nei pressi degli attraversamenti pedonali per far sì che gli automobilisti rallentino in quel tratto.