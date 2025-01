Savona, tre donne raccontano la musica ai "Pomeriggi della Mozart"

Un concerto davvero d’eccezione sarà ospitato da “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona.

In scena tre prestigiose musiciste – Silvia Di Falco (soprano), Palma di Gaetano (flauto) e Angela Ignacchiti (pianoforte) – impegnate in un programma che racconterà le figure femminili protagoniste della musica tra Sette e Ottocento. Titolo: “Italian Women in Music”.

Il trio sarà ospite alle 17.30 di venerdì 31 gennaio presso la Sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto).

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l’associazione Allegro con Moto di Savona. L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

In programma musiche di Puccini, Pergolesi, Verdi, Bellini, Lehàr, Bizet e Arditi.

Le artiste

Silvia Di Falco si perfeziona con maestri di fama internazionale quali William Matteuzzi, Raina Kabajvanska, R. Maragliano, Elio Battaglia, Luciana Serra, e Renato Francesconi e Leo Nucci. Debutta nel 2004 a Catania,nell’opera “Lo frate ‘nnamorato” di G. B. Pergolesi diretta dal Maestro Cinzia Pennesi,nel ruolo di Vannella riscuotendo consensi positivi da critica e pubblico.Ha cantato in tournée in vari teatri degli Stati Uniti d’America. Si è esibita al Teatro Nacional di Panama, al Cairo (Egitto), Polonia, Parigi e in varie località di Germania, Spagna, Turchia, Macedonia e Croazia. Ha vinto il premio del pubblico al VI Concorso Internazionale “Voci per l’opera e l’operetta Carlos Gomes” a Torino. Debutta con i ruoli di Adina nell’opera “L’elisir d’amore”, di Musetta ne “La Bohème” e Gilda nel “Rigoletto”. Lauretta e Nella nel “Gianni Schicchi” di Puccini con l’orchestra Gianandrea Gavazzeni presso il Teatro ”Puccini” di Merano, il Teatro di Vipiteno e il Teatro Kulturni Center Lojze Bratuz di Gorizia, presso la Rudolf Steinier-Schule a Vienna, il Kulturni Dom Izola in Slovenia e a Firenze. Contessa e Susanna nell’opera “Le Nozze di Figaro” di Mozart; Zerlina nell’opera “Don Giovanni” di Mozart,“Il Barbiere di Siviglia” di Rossini nel ruolo di Rosina e “La scala di seta” di Rossini nel ruolo di Giulia e Violetta in La Traviata di G.Verdi. Cura come direttore artistico diversi eventi e la famosa rassegna lirica “Italian Opera Taormina” e il festival internazionale “Taormina International Music Festival”. Nel 2017 le è stato consegnato il Premio “Donna dell’anno” Inner Wheel distretti Sicilia e Calabria e il premio sezione Musica al “Lions Day Awards”. Si è esibita come rappresentante per l’Italia presso l’Ambasciata di Abu Dhabi per la Festa della Repubblica 2023.

Palma di Gaetano si diploma col massimo dei voti sotto la guida del maestro Luigi Bisanti presso l’Istituto Musicale Pareggiato di Ceglie Messapica (BR), ora sede staccata del Conservatorio “T. Schipa” di Lecce. Si perfeziona coi maestri M. Larrieu, M. Mercelli, A. Persichilli, D. Divittorio, B. Cavallo, A. Amenduni, P.I. Artaud, M. Gatti (per flauto barocco). Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali da solista e in formazioni da Camera. Ha collaborato con l'Orchestra della Provincia di Lecce, Orchestra della Magna Grecia, Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile di Lanciano (CH), Orchestra dell’Istituto Paisiello di Taranto, Orchestra Festival Paisiello Taranto.Ha effettuato registrazioni per varie emittenti locali e per Raiuno. Ha preso parte all'incisione discografica dell'opera “Studi sull'intonazione del mare” di S. Sciarrino eseguita in prima assoluta al XXXIII Festival delle Nazioni 2000 Città di Castello (PG). È in possesso del diploma di direttore di coro per le scuole di ogni ordine e grado, conseguito presso la scuola biennale della Feniarco e promosso dal Ministero dell’Istruzione. Ha conseguito i Diplomi di Laurea di II Livello in Discipline Musicali, indirizzo interpretativo Flauto e Musica da Camera presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Paisiello” di Taranto, con la votazione di 110 e lode e 110, preparando due tesi con esecuzione di brani di autori contemporanei viventi. Svolge intensa attività concertistica da solista e in formazioni da camera e intensa attività didattica. È titolare della cattedra di flauto presso l’Istituto Comprensivo “F.G. Pignatelli” di Grottaglie (TA).

Angela Ignacchiti si è diplomata brillantemente in pianoforte con P. Spagnolo e clavicembalo con M. Mauriello presso il Conservatorio “Verdi” di Milano, dove ha anche seguito il corso di Didattica della musica. Si è perfezionata con B. Canino, A. Delle Vigne, D. Rivera e il duo H. Moreno e N. Capelli. Ha seguito corsi di alto perfezionamento in Austria, Belgio e Spagna. Ha suonato come solista in formazioni di musica da camera e in orchestra in Italia e all’estero. Ha tenuto concerti in Italia, Austria, Lussemburgo, Polonia, Francia, Croazia, Romania, Germania, Turchia, Spagna e in Messico. Ha inciso due album con Art Gallery Ensemble dal titolo “Opera e non solo” riscuotendo molto successo di pubblico e di critica. È direttore artistico della Stagione “Musica in Villa Scheibler” e della stagione “Note d’Arcadia” a Milano. Affianca all’attività concertistica anche quella didattica presso l’IC Arcadia di Milano dove insegna pianoforte.