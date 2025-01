Finale, un piano strategico per il turismo. Berlangieri: "Rafforzamento sul mercato internazionale con un mix di novità ed eccellenze"

Un piano strategico per lo sviluppo turistico nel biennio 2025/2027 per il Comune di Finale Ligure. È quello che sarà presentato a pubblico, operatori del settore, istituzioni e stampa, con due eventi a livello locale e nazionale nelle prossime settimane.

Primo appuntamento è quello con gli "Stati Generali del Turismo" di Finale Ligure, in programma per mercoledì 5 febbraio a Finalborgo, a partire dalle ore 16.00 presso l’Auditorium Don Franco Destefanis, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina. Sarà l’occasione per condividere con il territorio il piano strategico, di comunicazione e di promo commercializzazione, tra risultati raggiunti, nuovi obiettivi e visione per il futuro della destinazione, contestualizzandolo nel quadro delle strategie di promozione turistica della Regione e della Ligurian Riviera.