Trovato l’uomo disperso ad Alassio: era sulle alture, in zona impervia

È stato ritrovato intorno alle 12 di oggi (31 gennaio) il turista sulla settantina originario di Bergamo scomparso da Alassio ieri sera. L'allarme era stato lanciato ieri, intorno alle 22.

L’uomo, che alloggiava all’hotel Adler, non era rientrato in albergo. La responsabile del gruppo di viaggio lo aveva contattato telefonicamente per chiedergli dove si trovasse. L'uomo aveva riferito che stava rientrando in albergo, ma successivamente non è stato più possibile raggiungerlo.

Preoccupata, la capogruppo era uscita per cercarlo nel luogo indicato, senza però riuscire a trovarlo.

Le ricerche, che hanno coinvolto i vigili del fuoco, operativi anche con l'elicottero Drago, la Protezione civile, i militi della Croce Rossa di Alassio e le forze dell'ordine locali, con il mezzo UCL posizionato nel parcheggio del PalaAlassio, sono appena terminate.

Secondo quanto appreso, l’anziano, che sarebbe in stato confusionale, è stato ritrovato sulle alture di Alassio, in zona impervia, dai ruderi della chiesa di San Bernardo.