È stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, intorno alle 20 di stasera, via Bonini tra via Bresciana e via Pietragrossa.

A causa di un sinistro stradale a Legino un mezzo ha disperso sostanze oleose sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta provvedendo a ripulire l'area prima di ripristinare la viabilità.

Non chiara la dinamica dell'accaduto né i mezzi coinvolti, non vi sarebbero però stati feriti.