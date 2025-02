Match Point 3, lunedì 3 febbraio apre il bando di Regione Liguria per i giovani under 35

Parte lunedì 3 febbraio il bando "Match Point 3", col quale Regione Liguria finanzierà corsi di formazione per giovani disoccupati di età compresa tra 18 e 34 anni.

La misura, finanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027, potrà contare su una dotazione di 4 milioni di euro e si inserisce nel quadro della programmazione quadrimestrale degli interventi di formazione approvata nel mese di gennaio.

Match Point 3 si rivolge ai giovani con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dei neet (ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano) e di colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro fornendo ai partecipanti le competenze richieste dalle imprese per le nuove assunzioni. La formazione potrà riguardare una qualsiasi figura professionale prevista dal repertorio ligure e dovrà essere svolta al 50% in aula ed al 50% in contesto lavorativo. Ogni progetto presentato dovrà necessariamente avere fin dall’inizio l’impegno delle aziende ad ospitare i giovani in alternanza formativa.

«L’iniziativa ha riscosso un grande successo nelle precedenti edizioni proprio per la sua capacità di consentire fin dalla fase della formazione l’incontro tra disoccupati e aziende che devono ampliare il proprio organico, fornendo una sicura occasione di occupazione – spiega l’assessore alla formazione e al lavoro Simona Ferro – Lo scorso anno, nello specifico, sono stati finanziati 69 corsi e coinvolti circa 700 allievi, con esiti occupazionali favorevoli, sei mesi dopo la fine del corso, per circa la metà degli allievi qualificati. Crediamo fortemente in questa misura, come dimostra la cospicua parte di fondi che abbiamo stanziato per la sua attuazione, e ci aspettiamo gli stessi ottimi risultati raggiunti in passato».

«Apriamo le porte di una nuova, grande, occasione per i giovani liguri con la terza edizione di Match Point – dichiara l’assessore regionale alla programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola – Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti con l’ultimo bando, riproponiamo un’iniziativa che ha nell’alternanza tra teoria e pratica la sua principale peculiarità e forza. Quattro milioni di euro di stanziamento dal Fondo Sociale Europeo con l’obiettivo di coinvolgere centinaia di ragazzi, tra i 18 e i 34 anni, e avvicinarli concretamente al mondo del lavoro. Questo è solo la prima di una serie di attività formative che proporremo da qui ad aprile, per una programmazione complessiva quadrimestrale che prevede investimenti pari a 30 milioni di euro».

La nuova edizione di Match point conferma la modalità di presentazione a sportello delle candidature, per fornire risposte più tempestive alle esigenze del mercato del lavoro, ed introduce meccanismi per facilitare il reclutamento degli allievi.

Le candidature potranno essere presentate ad ALFA da enti di formazione accreditati a partire da lunedì 3 febbraio fino al 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse.