Piaggio Aerospace, il ministro Urso: “Diventerà il principale sito di produzione di droni in Europa”

Piaggio Aerospace, oltre alle tradizionali attività produttive nel campo aeronautico e della manutenzione, diventerà il principale sito di produzione di droni in Europa. Lo ha detto il ministro Urso, intervistato su Radio 24.

Rispondendo a una domanda su un contesto italiano ed europeo, segnato da difficoltà industriali aggravate da un quadro economico incerto, il ministro, ha sottolineato che, nonostante i dati negativi, nell'ultimo trimestre si è registrata una lieve ripresa del sistema industriale nazionale. Tra i casi di crisi risolti recentemente, ha citato proprio Piaggio, azienda commissariata per sei anni, prima dell'acquisizione da parte del gruppo turco Baykar, pronta a trasformare l'azienda ligure in un polo di riferimento per la produzione di velivoli a pilotaggio remoto.

“Risolta una crisi di quasi un decennio grazie al principale produttore di droni a livello mondiale, che farà di quel sito, accanto alle sue tradizionali attività produttive nel campo aeronautico e della manutenzione, anche il principale polo di produzione di droni in Europa”.

Il gruppo turco Baykar è specializzato in droni di ultimissima generazione. La cessione di Piaggio, getta le basi per una più ampia collaborazione tecnologica e industriale tra Italia e Turchia, con potenziali ricadute positive su ulteriori progetti di interesse strategico per l'Italia.

Il ministro, recentemente, ha anche aperto alla possibilità di nuove collaborazioni con altri attori strategici del comparto, come Leonardo, per rafforzare ulteriormente il settore aerospaziale italiano e consolidare la leadership europea del Paese.