Alassio, verso il completamento il park di via Pera: lavori in corso sul terzo e ultimo piano fuori terra

Si va verso il completamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio di via Pera, ad Alassio. Attualmente, la ditta esecutrice del cantiere sta provvedendo alla costruzione del terzo e ultimo piano fuori terra, con accesso da via Michelangelo, parte del terzo lotto dei lavori. Questo intervento completerà la struttura iniziata nel 2019 con la realizzazione del piano interrato, già aperto al pubblico per lungo tempo.

A copertura dell’ultimo piano verrà predisposto un supporto per la posa di un parco fotovoltaico, mentre l'infrastruttura, una volta concluse tutte le opere, arriverà ad offrire disponibilità complessivamente per 200 posti auto, di cui 10 riservati alle persone con disabilità, e sarà completamente accessibile grazie all’installazione di un ascensore. È inoltre prevista l'installazione di un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza degli utenti, mentre la struttura verrà abbellita con una schermatura.

“Come da cronoprogramma – dichiara il sindaco Marco Melgrati - siamo ormai alla fase conclusiva del terzo e ultimo lotto del parcheggio multipiano di via Pera, che si concluderà durante la primavera. Siamo entusiasti di poter inaugurare presto questa opera pubblica di grande importanza per la nostra città, situata in una zona strategica, dove si trovano scuole, il cimitero e la piscina comunale, e comoda per raggiungere il centro cittadino e le spiagge”.

Durante il terzo lotto di lavori, il piano interrato, precedentemente aperto al pubblico, è stato temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza, poiché i ponteggi installati per la costruzione dell’ultimo piano ostruiscono le uscite di emergenza. Il valore complessivo del Quadro Economico dell’appalto per il terzo lotto ammonta a 1.280.000 euro.