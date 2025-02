Meteo, bel tempo e nebbie fino a giovedì

L'allungamento dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Europa centrale garantirà tempo stabile con sole e nebbie in pianura almeno fino a giovedì. Da venerdì ingresso di aria più fredda e possibili nevicate fino in pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 3 a giovedì 6 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, Liguria e sulle aree collinari. Sulle pianure possibili nebbie anche persistenti di giorno.

Temperature nella norma o poco sopra, con massime che oscilleranno tra 9 e 15°C, valori più bassi saranno più probabili in caso di nebbia. Minime in calo causa il cielo sereno, con valori comrpesi tra 1 e 5°C, qualche grado in più con nebbie e sulle coste. Possibili brinate nelle zone più riparate ed in ombra. Tempearure in generale calo da giovedì sera.

Venti generalmente assenti o deboli variabili ovunque, tranne su savonese e genovese dove oggi e giovedì soffieranno venti moderati settentrionali.

Da venerdì 7 febbraio.

Lo spostamento dell'alta pressione verso l'Europa nordorientale favorirà l'ingresso di aria più fredda dapprima da nord e poi dalla Russia. Già venerdì ci sarà un perturbazione con possibile neve fino in pianura su basso Piemonte, ma per conferme attendiamo i prossimi aggiornamenti.

