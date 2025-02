Albissola Marina la chef Tiziana Piras della Pignatta Rossa Artrattoria presenta due nuove serate per esplorare la cucina ligure e scoprire i sapori dei fiori eduli.

Dopo il grande successo del menù dedicato alla cucina sarda, celebrato con entusiasmo per un'intera settimana al ristorante Pignatta Rossa Artrattoria di Albissola Marina, la chef Tiziana Piras annuncia con entusiasmo altre due serate a tema. A fare da guida in queste piacevoli esperienze gastronomiche ci sarà ancora una volta il giornalista Claudio Porchia, noto per il talento nel raccontare storie appassionanti e coinvolgenti che accompagnano i menù, valorizzando i piatti con aneddoti affascinanti.

La prima serata si terrà martedì 18 febbraio e sarà interamente dedicata alle ricette tradizionali della cucina ligure. Gli ospiti potranno gustare piatti autentici come i Crosetti al pesto, il Brandacujun e il Coniglio alla ligure ed un originale tiramisu al basilico con una base di focaccia. Per arricchire ulteriormente l’evento, sarà presente Paolo Calcagno dell'omonima azienda agricola, conosciuto per la produzione del pregiato Basilico DOP ligure. La sua partecipazione offrirà un'occasione unica per approfondire la straordinaria qualità degli ingredienti locali e la loro importanza nella tradizione gastronomica ligure.

Il prezzo della serata è fissato in 48 euro che include la degustazione di due vini il Patiscibile bianco e Pellandrun rosso Granaccia.

La seconda serata si svolgerà giovedì 20 marzo e avrà come protagonista i fiori eduli, ingredienti sorprendenti e colorati che porteranno un tocco di freschezza e originalità ai piatti. Saranno presentati piatti creativi e innovativi che metteranno in risalto questi ingredienti affascinanti.

Per partecipare a queste esperienze culinarie uniche e imperdibili, è consigliata la prenotazione. Gli interessati possono contattare il ristorante al numero 349.5465722.

La Pignatta Rossa si trova in via Italia, al numero 55, nella splendida cornice di Albissola Marina.