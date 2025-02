Savona, l'ultimo commosso saluto in Duomo per l'avvocato Monica Arnaldo

Parenti, amici, conoscenti, il mondo dell'avvocatura savonese, in tanti nel Duomo di Savona hanno voluto salutare per l'ultimo volta Monica Arnaldo.

Noto e stimato avvocato, è scomparsa all'età di 59 anni dopo un periodo di malattia.

Dal 1999 aveva aperto il suo studio in via Montenotte, proprio a Savona, dove si occupava di consulenza legale e attività forense in materia civile e penale a favore di privati, aziende e pubbliche amministrazioni. Proprio svolgendo attività con gli enti pubblici, svolse attività di consulente legale per servizio di "sportello legale" presso i distretti dei Servizi Sociali del Comune di Savona, per quello di Vado Ligure e anche per il Distretto Sociale Finalese. Aveva collaborato anche con Ata ed era stata nel CdA di Sat.

Nella messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Assunta officiata da Don Piero Giacosa in tanti hanno voluto salutarla ricordando i tanti momenti belli passati insieme, su tutti il saluto della figlia Francesca, del papà Piero e del sindaco Marco Russo.